Eine 51-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen den Herborner Ortsteilen Beilstein und Merkenbach tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Motorradfahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in eine nahes Waldstück geschleudert worden. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.