Unfall bei Illegalem Autorennen in Gießen?

Ermittlungen Unfall bei Illegalem Autorennen in Gießen?

In der Westanlage in Gießen hat ein 19- jähriger Autofahrer am Sonntag einen Unfall verursacht.

Nach Polizeiangaben vom Montag kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast, der auf ein zweites Auto stürzte. Verletzt wurde niemand. Die Ampelanlage fiel stundenlang aus. Schaden: 22.000 Euro. Laut Polizei könnte der Mann an einem Autorennen teilgenommen haben.