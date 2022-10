Bei einem schweren Unfall in der Wetterau ist ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt. Die B3 ist seit dem Mittag voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Karbener Ortsteilen Kloppenheim und Okarben (Wetterau). Wie die Polizei mitteilte, hat ein 56 Jahre alter Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge ein entgegenkommendes Auto leicht gestreift. Dann prallte er gegen den dahinter fahrenden Wagen.

Der 56-Jährige wurde demnach dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 75 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

100.000 Euro Schaden

Einige der umherfliegenden Trümmerteile trafen ein weiteres Auto, dessen Fahrer unverletzt blieb. Auch der Fahrer des ersten Autos, das von dem 56-Jährigen gestreift wurde, kam laut Polizei "mit dem Schrecken davon".

Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang untersuchen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die A3 auch am Nachmittag noch voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro.