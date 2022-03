Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag ein Rollerfahrer auf der Kreisstraße 896 bei Linsengericht (Main-Kinzig) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben gelandet.

Dabei wurde der 52-Jährige so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen werden musste.