Ein mutmaßliches illegales Rennen mit vier hochmotorisierten Autos auf der B8 bei Maintal (Main-Kinzig) endete für einen der beteiligten Wagen am Sonntag in Trümmern.

Laut Polizei krachte das aus Richtung Frankfurt kommende Fahrzeug mehrfach in die Leitplanken beidseitig der B8. Der Fahrer stieg daraufhin in einen der anderen beteiligten Wagen um und ließ das Wrack zurück. Die Fahrer flüchteten. Den Schaden gab die Polizei mit 60.000 Euro an. Außerdem wurde ein unbeteiligter Pkw beschädigt, als er in das Trümmerfeld fuhr. Die Ermittler suchen nun Zeugen.