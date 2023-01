Sperrung auf A5: Porsche prallt in Streufahrzeug

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist in der Nacht zu Montag mit ihrem Porsche auf der Autobahn 5 auf ein Streufahrzeug aufgefahren und dabei schwer verletzt worden.

Autofahrer müssen sich daher im Wetteraukreis am frühen Montagmorgen auf Verzögerungen einstellen: Aufgrund der Aufräumarbeiten wurde die A5 bei Ober-Mörlen in Fahrtrichtung Kassel zeitweise komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich ein Stau gebildet. Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Fahrer des Streufahrzeugs habe einen Schock erlitten.