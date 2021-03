Nach der tödlichen Kollision im Frankfurter Ostend im November ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes gegen den SUV-Fahrer. Er soll nicht nur viel zu schnell unterwegs gewesen sein, sondern auch ein wichtiges Sicherheitssystem an seinem Wagen abgeschaltet haben.

Der 38 Jahre alte SUV-Fahrer, der Ende November einen schweren Unfall mit zwei Toten und einer Schwerverletzen im Frankfurter Ostend verursacht hat, wurde am Donnerstag festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und verbotener Kraftfahrzeugrennen erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte.

Bisher wurde gegen den Mann wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, jetzt nahm der Fall eine überraschende Wende: Neue Erkenntnisse führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft dem Fahrer nun vorwirft, den Unfall vorsätzlich verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ein illegales Autorennen gab und ermittelt wegen Mordes.

Sicherheitssystem abgeschaltet

Schon bevor er losfuhr, habe er ein Stabilisierungssystem des über 600 PS-starken Autos ausgeschaltet. Vor dem Unfall soll er dann an zwei Ampeln stark beschleunigt und sich ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert haben. Dann sei er gedriftet. Das führte laut Staatsanwaltschaft dazu, dass das Heck seines Wagens ausbrach und auf einen Fahrradstreifen schleuderte. Dort habe er mit einer Geschwindigkeit von etwa 82 km/h drei Menschen erfasst.

Durch seine riskante Fahrweise und die Deaktivierung des eingebauten Sicherheitssystems habe er zumindest billigend in Kauf genommen, "an der stark frequentierten Unfallörtlichkeit andere Verkehrsteilnehmer auch tödlich zu verletzen", so die Begründung der Staatsanwaltschaft. Der 38-Jährige sollte noch am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zwei Männer tot, eine Frau schwer verletzt

Augenzeugen hatten bereits zuvor berichtet, der Fahrer sei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizei hatte zuerst angenommen, dass der Mann daraufhin in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor hat und ins Schlingern geraten ist.

Das Auto hatte einen 27 Jahre alten Fahrradkurier, einen 61 Jahre alten Fußgänger aus Baden-Württemberg und seine 31-jährige Tochter erfasst. Die beiden Männer starben im Krankenhaus, die Frau wurde schwer verletzt.

Sendung: hr-iNFO, 05.03.2021, 11 Uhr