In den tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße im Odenwald war das Auto einer Hochzeitsgesellschaft verwickelt. Eine Frau starb, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Vor Ort mussten viele Angehörige seelsorgerisch betreut werden.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße im Odenwald ist eine 71-jährige Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

In dem Auto, in dem die 71-Jährige saß, war eine Hochzeitsgesellschaft unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe sich an der Unfallstelle eine große Ansammlung von Angehörigen gebildet, die seelsorgerisch betreut worden seien.

27-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der B426 zwischen Breuberg und Höchst, wie es hieß. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei ein 27-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Höchst unterwegs gewesen - und aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Er kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mini-Van, in dem die Hochzeitsgäste saßen: zwei 47 und 71 Jahre alte Frauen sowie ein 44-Jähriger am Steuer. Der Unfallverursacher und die 47-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der 44 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt - kam aber auch zur Beobachtung in eine Klinik.

Totalschaden an beiden Autos

An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Der Einsatz auf der Bundesstraße dauerte mehrere Stunden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Bild © 5vision.media