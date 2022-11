Unfall in Bischofsheim

Nachdem er am Dienstag in Bischofsheim (Groß-Gerau) von einem Autofahrer angefahren wurde, ist ein 60 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Radfahrer hatte eine Straße überquert und war dabei aus bislang ungeklärten Gründen von dem Auto erfasst worden. Dem 44 Jahre alten Autofahrer wurde wegen Verdachts auf Alkoholeinwirkung für einen Test Blut abgenommen.