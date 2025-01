Nachdem sie einen Gleichaltrigen in der Frankfurter Innenstadt mit ihrem Auto angefahren hat, wird gegen eine 19-Jährige wegen versuchter Tötung ermittelt.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 08:18 Uhr

Die junge Frau sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei hatte sie den Mann, der in einer Menschengruppe auf der Fressgass unterwegs war, in der Nacht zum Sonntag angefahren und war zunächst geflüchtet. Sie wurde kurz darauf festgenommen.

Das Opfer wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Über ein mögliches Motiv machten die Ermittler keine Angaben.