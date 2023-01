Unfall in Frankfurt: Fahrer lässt schwerverletzte Frauen im Wagen zurück

Unfall in Frankfurt

In Frankfurt ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Strommasten geprallt. Dann flüchtet er - und ließ seine beiden eingeklemmten Mitfahrerinnen schwer verletzt zurück.

Der Autofahrer habe am Sonntagabend gegen 18 Uhr mit seinem Wagen auf der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Frankfurter Stadtteil Hausen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, berichtete die Polizei am Montag. Danach sei das Auto gegen einen Streugutbehälter und einen Strommasten geprallt.

Fahrer flüchtet und lässt Schwerverletzte zurück

Nach dem Unfall sei der Fahrer geflüchtet, ohne sich um die beiden schwer verletzten Mitfahrerinnen im Wagen zu kümmern, so die Polizei. Die Feuerwehr befreite die beiden eingeklemmten 16 und 20 Jahre alten Frauen aus dem Wrack. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wer das Auto fuhr, blieb zunächst offen. Ungeklärt war demnach auch, in welchem Verhältnis der Fahrer zu den Frauen steht.

