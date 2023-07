Straßenbahn rammt Bus in Frankfurt

Bei einem Unfall sind in Frankfurt sechs Menschen verletzt worden. Ein Bus und eine Straßenbahn waren zusammengestoßen. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungswagen waren vor Ort.

Eine Straßenbahn der Linie 18 und ein Bus der Linie 30 stießen am Mittwoch in Frankfurt an der Stadtteilgrenze zwischen Nordend und Bornheim zusammen. Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen leicht und zwei "mittelschwer" verletzt. Zunächst war von sieben Verletzten die Rede gewesen.

Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft VGF wurde er leicht verletzt. Sowohl Passagiere der Straßenbahn als auch des Busses waren unter den Verletzten.

Die Straßenbahn sprang aus den Schienen, an der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Straßenbahn auf Bus aufgefahren

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr am Vormittag auf der Friedberger Landstraße, Ecke Dortelweiler Straße. Dort teilen sich Busse und Straßenbahnen einen Fahrstreifen in der Fahrbahnmitte, während der Autoverkehr links und rechts davon vorbeigeführt wird. Laut Polizei fuhr die Straßenbahn auf den Bus auf - warum, ist noch unklar.

Zur genauen Schadenshöhe gab es vorerst keine Angaben. Die Feuerwehr sprach auf Twitter allerdings von schweren Schäden an beiden Fahrzeugen.

Der Blechschaden an dem Bus war beträchtlich. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Friedberger Landstraße war zwischen Gießener Straße und Dortelweiler Straße über eine Stunde gesperrt. Der Bus wurde abgeschleppt. Im Straßenbahnverkehr kam es in der Folge des Unfalls zu Behinderungen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

