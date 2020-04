Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Reuterweg-Grüneburgweg.

Unfall in Frankfurt

Ein Mannschaftswagen der Frankfurter Polizei hat sich in der vergangenen Nacht nach einem Unfall überschlagen. Die Beamten waren auf dem Weg nach Griesheim, wo erneut Corona-bedingte Ausschreitungen befürchtet wurden.

Eine Einsatzfahrt der Frankfurter Polizei ist am späten Sonntagabend jäh gestoppt worden. Nach Angaben eines Sprechers vom Montagmorgen übersah ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen einen mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Mannschaftswagen und touchierte diesen. Der Streifenwagen, der mit mehreren Beamten besetzt war, überschlug sich und landete auf der Seite.

Ernsthaft verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Alle Unfallbeteiligten, darunter auch der Autofahrer, kamen ins Krankenhaus.

Brennende Mülltonnen in Griesheim

Laut Angaben der Polizei waren die Einsatzkräfte auf dem Weg in den Stadtteil Griesheim, um bei Kontrollen gegen das Corona-Kontaktverbot zu helfen. Da dort mehrere Mülltonnen brannten, befürchteten die Polizisten vor Ort erneute Ausschreitungen und forderten Verstärkung an.

Bereits am Karfreitag hatten in Griesheim rund 20 Personen Polizisten mit Steinen, Dachlatten und einer Hantelscheibe attackiert. Nach einer Großfahndung waren sechs Männer vorübergehend festgenommen worden, bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden zahlreiche Waffen gefunden. Am Sonntagabend blieb es bis auf die brennenden Mülltonnen aber ruhig.

