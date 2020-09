Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Freitagabend in ein geparktes Auto in Lampertheim (Bergstraße) gekracht und hat einen Schaden von 9.000 Euro verursacht.

Zuvor war sie von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag berichtete. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Wert von 3,4 Promille Blutalkohol bei ihr fest.