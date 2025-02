Unfall in Lampertheim Müllwagen rast in Bestattungsinstitut

Müllwagen rast in Bestattungsinstitut

Unfall in Lampertheim

Ein Müllauto ist im südhessischen Lampertheim nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in ein Beerdigungsinstitut gekracht. Dessen Mitarbeiter kann sich gerade noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 17:09 Uhr

Erst hörte Dennis Nawar einen lauten Knall, dann sah er den Müllwagen schon auf sein Geschäft zufahren. Der Mitarbeiter eines Lampertheimer Bestattungsinstitutes habe sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen können. Dann sei der Müllwagen mit einem "großen Schlag" ins Schaufenster gekracht, sagt Narwar.

Nach Polizeiangaben kollidierte am Montagvormittag an einer Kreuzung ein Sattelzug mit einem Müllwagen. Bei dem Unfall habe der 36 Jahre alte Fahrer des Müllwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ein parkendes Auto gestreift und sei erst in dem Beerdigungsinstitut zum Stehen gekommen.

Beide Fahrer verletzt

Der beschädigte Sattelschlepper nach der Kollision. Bild © pr-video

Vor dem Aufprall im Geschäft habe er direkten Blick in das Führerhaus des Müllwagens gehabt, sagt Nawar. "Und da saß niemand hinter dem Lenkrad". Erst später habe er erfahren, dass der Fahrer auf den Beifahrersitz geschleudert worden war.

Sowohl der Fahrer des Müllautos als auch der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

"Balkon hat was abbekommen"

Die genaue Höhe des Sachschadens steht nach Polizeiangaben noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. "Der Balkon hat scheinbar etwas abbekommen, das müssen wir erstmal in Augenschein nehmen", sagt Nawar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeugen.