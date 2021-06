Eine 41 Jahre alte Beifahrerin ist am Sonntag bei einem Sportwagenunfall schwer verletzt worden.

Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagvormittag mit seinem Sportwagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er bei dem Unfall in Oberzent (Odenwald) leicht, seine 41 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und mit einem Helikopter in eine Klinik transportiert werden.