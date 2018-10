Auf der A5 bei Bad Nauheim sind drei Lastwagen - einer mit Gefahrgut - ineinander gekracht. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn soll bis Mittwochvormittag nur einspurig befahrbar sein.

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist es auf der A5 bei Bad Nauheim in der Wetterau zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr. Zwischen Ober-Mörlen und Bad Nauheim schob ein Lastwagen zwei weitere Lkw zusammen.

Offenbar hatte der Unfallverursacher nicht bemerkt, dass die vorausfahrenden Laster an einem Stauende standen. Der Lkw prallte mit Wucht auf den stehenden Lkw auf der rechten Spur, der dadurch auf seinen Vordermann geschoben wurde. Warum der Fahrer das Stauende nicht bemerkte, war zunächst unklar.

Trotz der Wucht des Aufpralls wurde nach Polizeiangaben offenbar niemand verletzt. Alle drei Lkw wurden jedoch so weit beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Feuerwehr nimmt Gefahrgut auf

Einer der Laster hatte Gefahrgut in Form von schäumbaren Polymerkügelchen geladen. Die Feuerwehr sammelte das Material ein. Der Stoff kann brennbare Dämpfe freisetzen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Kassel komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in Richtung Norden zeitweise auf 15 Kilometer.

Autofahrern aus Frankfurt wurde empfohlen, den Unfall ab dem Bad Homburger Kreuz weiträumig zu umfahren. Um kurz vor 18 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden. Die Polizei bat Autofahrer auf Twitter, an der Unfallstelle wegen des Gefahrguts besonders vorsichtig vorbeizufahren und keine brennbaren Gegenstände aus dem Fenster zu werfen. Bis die Autobahn wieder komplett freigegeben wird, sollte es bis Mittwoch um 11 Uhr dauern.