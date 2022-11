Unbekannte haben einer 31-Jährigen in der Nacht auf Dienstag in Wiesbaden den Autoschlüssel geklaut und am nächsten Tag ihren Wagen gestohlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verursachten die Diebe damit einen Unfall und ließen das Auto zurück. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.