Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B521 bei Schöneck (Main-Kinzig) sind sechs Personen verletzt worden.

Eine 43-Jährige geriet am Dienstag in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem vollbesetzten Wagen einer 33-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Deren Beifahrerin wurde schwer, alle anderen Beteiligten, darunter drei Kinder, leicht verletzt.