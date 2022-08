Weil der Fahrer eines Kleinlasters einen Lkw übersehen hatte, sind die Fahrzeuge auf der B62 bei Niederaula kollidiert. Der Laster stürzte um und blockierte stundenlang den Verkehr rund um die Auffahrten zur A7.

Bei einem Unfall zwischen einem Kleinlaster und einem Sattelzug auf der B62 in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind am Dienstagabend beide Fahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 52 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters an der Auffahrt zur A7 links abgebogen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Sattelzug und nahm dem gleichaltrigen Fahrer die Vorfahrt.

Die Fahrzeuge stießen in der Autobahnauffahrt zusammen. Der mit tonnenschweren Metallteilen beladene Sattelzug kam dabei ins Schlingern, kippte um und blieb mittig auf der B62 liegen. Der Kleinlaster drehte sich um die eigene Achse und blieb am Straßenrand stehen.

Fahrer in Kleinlaster eingeklemmt

Der Kleinlasterfahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug geholt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs wurden ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 50.000 Euro.

Die B62 wurde nach Kollision in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die beiden Anschlussstellen der A7 in Niederaula waren wegen der Bergungsarbeiten ebenfalls gesperrt. Der Verkehr staute sich im Berufsverkehr auf der A7 in Richtung Kassel auf bis zu sechs Kilometern Länge.

