In Trendelburg ist ein Passant an Silvester von einer Feuerwerksrakete im Gesicht getroffen worden. Dabei verlor er ein Auge. Laut Zeugen könnte die Rakete absichtlich in seine Richtung geschossen worden sein.

Für einen 65-Jährigen aus Trendelburg (Kassel) endete die Silvesternacht im Krankenhaus. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ihn während des nächtlichen Feuerwerks eine Silvesterrakete am Kopf getroffen. Er wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Als Folge der Verletzung verlor der Mann ein Auge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Zeugen wollen gesehen haben, wie die Rakete aus einiger Entfernung waagerecht in die Richtung des Hauses geschossen wurde, vor dem der 65-Jährige zusammen mit seinen Angehörigen stand.

Rakete waagerecht abgeschossen

"Wenn ich eine Silvesterrakete waagerecht über einen Platz schieße, nehme ich zumindest billigend in Kauf, dass jemand getroffen wird", sagte ein Polizeisprecher dem hr. Dies gelte als bedingter Vorsatz und gehe über grobe Fahrlässigkeit hinaus.

Wer die Rakete abgeschossen hat, ist nicht bekannt. Die Ermittler hoffen auf weitere Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kassel zu wenden.

In der Silvesternacht hatte es hessenweit zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gegeben. In Frankfurt ermittelt die Polizei wegen drei versuchter Tötungen, die meisten Einsätze gab es wegen kleinerer Brände.

Sendung: hr-iNFO, 04.01.2019, 16.00 Uhr