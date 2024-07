Nach einem Unfall auf der A661 bei Frankfurt ist am Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 14:48 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 76-Jähriger mit seinem Wagen mit einem Ausfahrtschild kollidiert. Ersthelfer bargen den Mann aus dem Wagen. Er kam in eine Klinik. Die Polizei vermutet Trunkenheit in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache.