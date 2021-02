Unfallauto landet in Gleisbett

Gegen Baum geprellt Unfallauto landet in Gleisbett

Ein Mann ist am Montagabend mit seinem Auto in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) gegen einen Baum geprallt.

Das Auto sei nach dem Zusammenprall auf dem Gleisbett liegen geblieben, so die Polizei am Dienstag. Für die Bergung musste der Strom an der Oberleitung der Straßenbahn abgestellt werden. Der Unfallfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Er war möglicherweise betrunken.