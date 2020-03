Die Flucht eines betrunkenen Unfallfahrers in Vellmar (Kassel) ist nach etwa 100 Metern abrupt geendet.

Kurz nachdem er in ein geparktes Auto geprallt war, blieb der Wagen des 32-Jährigen demoliert liegen, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Ein Alkoholtest ergab am Dienstag einen Wert von 2,4 Promille.