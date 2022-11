Der Mord an einem 86-jährigen Rentner in Flörsheim (Main-Taunus) wird am Mittwoch Thema in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Das Landeskriminaltamt ist noch immer auf der Suche nach dem Täter und bittet um weitere Hinweise, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Senior war am 15.August 2003 in seinem Haus überfallen, gefesselt und erstochen worden.