Einsatzkräfte am Unglücksort in Kranichstein

Kind klettert auf Zug und stirbt bei Stromschlag an Oberleitung

Unglück in Darmstadt

Auf einem Bahngelände im Darmstädter Stadtteil Kranichstein ist ein 13-Jähriger ums Leben gekommen. Der Junge war auf einen Güterwaggon geklettert und gegen die Oberleitung gekommen.

Das Unglück ereignete sich kurz vor halb sieben am Mittwochabend. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der 13-Jährige gemeinsam mit drei weiteren Kindern auf dem Bahngelände am Bahnhof im Darmstädter Stadtteil Kranichstein gespielt. Als er auf einen Güterwagen kletterte, kam er mit der 15.000 Volt führenden Oberleitung in Berührung.

Der Junge erlitt einen tödlichen Stromschlag. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können, sagte ein Polizeisprecher. Der 13-Jährige hatte sich offenbar kurz vor dem Unglück von den drei Begleitern entfernt und war auf den abgestellten Güterwagen geklettert.

Lauter Knall

Die zwei Jungen und das Mädchen im Alter von zwölf Jahren erlitten laut Polizei einen Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut. Sie hörten den Angaben zufolge einen lauten Knall und sahen dann, wie der Junge vom Zug stürzte.

Weshalb sich die vier Kinder auf dem Bahngelände aufhielten, war zunächst unklar. Die Bahnstrecke war gut eineinhalb Stunden gesperrt.

