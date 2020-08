Spurensicherung an dem Bauernhaus in Großenlüder.

Nach dem Tod eines Ehepaares aus Großenlüder ermittelte die Polizei in alle Richtungen. Doch Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht. Offenbar führten zwei Unglücksfälle zum Tod der beiden.

Nach dem Fund einer toten 67 Jahre alten Frau in einem Bauernhaus in Großenlüder (Fulda) und dem Tod ihres schwerverletzten Ehemanns gehen die Ermittler von zwei Unglücksfällen aus. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda am Montag mitteilte, ergab die Obduktion der beiden Verstorbenen keine Hinweise für ein Fremdverschulden.

"Zwei zeitlich verbundene Unglücksfälle"

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Frau am Donnerstagmorgen allein im Haus aufhielt. Dort habe sie einen medizinischen Notfall erlitten, in dessen Folge sie starb. Der 69 Jahre alte Ehemann habe sie dann bei seiner Rückkehr gegen 17 Uhr entdeckt, sei gestürzt und in eine hilflose Lage geraten. Nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde, starb er dort am Samstag.

Die Polizei hatte nach dem Fund der beiden Leichen betont, sie ermittele in alle Richtungen. Ein erweiterter Suizid werde ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Verbrechen Dritter. Nun geht die Staatsanwaltschaft "von zwei zeitlich verbundenen Unglücksfällen" aus. Weitere Untersuchungsergebnisse durch die Rechtsmedizin Gießen lägen aber noch nicht vor.

