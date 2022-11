15-Jähriger am Steuer erwischt

Einen 15 Jahre alten Jugendlichen am Steuer eines Autos haben Polizisten am Samstagabend in Lorsch (Bergstraße) gestoppt.

Den Pkw hatte er zuvor an seinem Elternhaus entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Test auf Amphetamin und Cannabis war positiv.