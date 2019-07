Beim Spielen an einem Metalltor in Breitscheid (Lahn-Dill) ist am Sonntag eine Zweijährige unter ein Metallltor geraten und schwer verletzt worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht von mittelhessen.de . Demnach hatten das Mädchen und ihr ein Jahr älterer Bruder das Tor mehrfach auf- und zugeschoben, bis es sich schließlich aus der Verankerung löste und das Mädchen unter sich begrub. Ein Rettungshubschrauber brachte die Zweijährige in ein Krankenhaus.