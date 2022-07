Die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) fordert den Weiterbetrieb der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende 2022 hinaus.

Die Wirtschaft sei in Sorge, dass es im Winter nicht nur zu einer Gas-, sondern auch zu einer Strommangellage kommen könnte, heißt es in dem offenen Brief an die Landes- und Bundespolitik. "Dies muss unter allen Umständen vermieden werden", schreibt die VhU. Falls der Weiterbetrieb der drei verbliebenen Kraftwerke nicht ausreiche, müssten andere wieder ans Netz gehen.