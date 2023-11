Unterricht an zwei Schulen in Wetzlar abgebrochen - unklare Bedrohungslage

Wegen einer anonymen Gewalt-Drohung ist der Unterricht an der Eichendorffschule und der Dalheimschule in Wetzlar heute Früh abgebrochen worden. Eine Nachricht kursierte in einem Messengerdienst. Die Polizei ermittelt.

Zu Schulbeginn am Dienstagmorgen war die Polizei mit mehreren Streifen an der Eichendorffschule sowie der Dahlheimschule in Wetzlar (Lahn-Dill) präsent. Zwischen 9 und 10 Uhr habe sie den Schulleitungen empfohlen, die Schulen zu schließen und die insgesamt etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler vorzeitig nach Hause zu schicken, wie die Schulen auf ihren Websites mitteilten und das Schulamt bestätigte.

Eltern wurden gebeten, ihre Kinder zeitnah an den Schulen abzuholen. Kinder, die nicht abgeholt werden konnten, wurden demnach von der Schule betreut.

Unterricht am Mittwoch unklar

Die Polizei ermittle wegen anonymer Hinweise auf eine Gewalttat, die die Schülerinnen und Schüler über einen Messengerdienst miteinander geteilt hätten, teilten die Schulen mit. Die Ermittler versuchen nun, den Urheber der Nachricht zu finden. Weil diese mehrfach weitergeleitet wurde, sei dies schwierig.

Am Mittag wurden noch einige Schülerinnen und Schüler befragt. Im Laufe des Tages wollte die Polizei erneut mit den Schulleitungen und dem Schulamt sprechen. Bis dahin bleibe offen, ob der Unterricht am Mittwoch wieder stattfindet.