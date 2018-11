Ein Dachstuhlbrand in einer Grundschule in Erbach hat einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen schwerer Schäden fällt der Unterricht für den Rest der Woche aus.

Der Dachstuhl einer Schule in Erbach (Odenwald) ist in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Feuer in der Schule "Am Treppenweg" kam, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Verletzte gab es nicht.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte den Brand. Der Dachstuhl stürzte nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr teilweise ein. Seit etwa 4 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle, seitdem ist die Feuerwehr mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

Schüler werden betreut

Die Feuerwehr im Einsatz an der Grundschule. Bild © Raphael Stübig/hr

Wegen der schweren Schäden, auch durch Löschwasser, fällt der Unterricht zunächst bis einschließlich Freitag aus. Das Schulamt in Heppenheim (Bergstraße) teilte mit, dass Eltern über eine Telefonkette informiert werden sollten. Falls dennoch Schüler in die Schule kommen sollten, sei eine Betreuung in der Turnhalle gewährleistet. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Anfang September hatte es in Erbach schon einmal in einer Schule gebrannt. In der "Schule am Drachenfeld" löste an einem Freitagvormittag die Feuermeldeanlage aus. Lehrer brachten die Kinder ins Freie. Nach Polizeiangaben war das Feuer in einem Flur vor der Schulküche ausgebrochen. Brandstiftung schlossen die Ermittler seinerzeit nicht aus. Es entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 28.11.2018, 6.00 Uhr