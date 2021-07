Polizeieinsatz am Bahnübergang in Frankfurt-Nied

Polizeieinsatz am Bahnübergang in Frankfurt-Nied Bild © 5vision

Schrankenwärterin verursachte tödlichen Unfall in Frankfurt-Nied

Vor rund einem Jahr wurde eine 16-Jährige an einem Bahnübergang in Frankfurt bei offener Schranke von einem Zug erfasst. Schuld an dem tödlichen Unfall war offenkundig menschliches Versagen - auch wenn die Technik streikte.

Ein Fehler der Schrankenwärterin hat den tödlichen Unfall am Bahnübergang im Frankfurter Stadtteil Nied verursacht. Das geht aus dem Bericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Bonn hervor. "Primär ereignisursächlich" sei ein Fehler der Wärterin gewesen, die unmittelbar vor einem herannahenden Zug die Schranken geöffnet habe, heißt es darin. Möglicherweise habe sie irrtümlich angenommen, der Zug sei bereits vorbeigefahren. Zuvor hatte die Frankfurter Neue Presse darüber berichtet.

Im Mai 2020 war eine 16 Jahre alte Fußgängerin bei offener Schranke von einem Zug erfasst und getötet worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Gegen die Schrankenwärterin ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Bahnbetriebs.

Technische Probleme vor dem Unglück

Dem Bericht zufolge hätte die Frau nicht an der Schranke eingesetzt werden dürfen. Sie habe die nötigen Prüfungen zwar bestanden und sei vor Ort eingewiesen worden. Doch eine Bescheinigung über die erfolgte Ausbildung am Arbeitsplatz habe nicht vorgelegen, weshalb "zumindest formal" die Voraussetzungen zum Einsatz der Wärterin gefehlt hätten.

Kurz vor dem Unglück gab es zudem technische Probleme: Die Schranken ließen sich für etwa 30 Minuten nicht öffnen. Dies habe "zusätzlich stressverstärkend und ablenkend" auf die Wärterin gewirkt, heißt es in dem Bericht, der auch einen fehlenden Sicherheitscheck an der Anlage bemängelt.