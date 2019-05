Unwetter mit Starkregen haben in Nord- und Osthessen Straßen überflutet sowie Garagen und Keller unter Wasser gesetzt. Im Kreis Fulda verursachte ein Blitz einen Dachstuhl-Brand.

Ein Regengebiet mit teils ergiebigen Niederschlägen ist am frühen Montagabend über Hessen hinweggezogen. Besonders heftig regnete es nach ersten Berichten in Nord- und Osthessen.

Autobahnabschnitt gesperrt

Die Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Herleshausen (Werra-Meißner) und Gerstungen (Thüringen) musste in Richtung Westen wegen der überfluteten Fahrbahn gesperrt werden, wie die Polizei Fulda mitteilte. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von zwei Kilometern. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.

In Eschwege (Werra-Meißner) standen zwischenzeitlich einige Straßen unter Wasser, wie Feuerwehr und Polizei in der Kreisstadt mitteilten. Das Wasser laufe aber schon wieder ab und die Lage normalisiere sich, hieß es am frühen Abend. Im nahen Witzenhausen liefen laut Leitstelle einige Keller voll.

Dachstuhlbrand im Kreis Fulda

Auch in Osthessen hatte die Feuerwehr mit den Unwetterfolgen zu kämpfen. In Eiterfeld (Fulda) geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Ursache ist vermutlich ein Blitzeinschlag. In der Nähe des Kalbacher Ortsteils Uttrichshausen (Fulda) wurde eine Landesstraße wegen Überflutung vorübergehend gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch in der Stadt Fulda standen Straßen nach Starkregen unter Wasser.

In Flieden (Fulda) wurde Schlamm von einem Feld auf eine Straße gespült, wie Osthessen-News berichtete . Aus Schlüchtern (Main-Kinzig) gab es ebenfalls Bilder von überfluteten Straßen.

Schlammlawine in Schotten

Auch in Schotten (Vogelsberg) musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken, unter anderem wegen hochgedrückter Gullydeckel und vollgelaufener Keller. Im Stadtteil Rainrod wurde die Ortsdurchfahrt laut Polizei wegen Wassermassen und einer Schlammlawine gesperrt.

Für den östlichen Teil Hessens hatte der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen der zweithöchsten Stufe ausgegeben. Bereits am Sonntag waren heftige Unwetter über Hessen hinweggezogen und hatten für Überflutungen gesorgt.

