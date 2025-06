Heiß, heißer, Hessen: Vor allem am Samstagnachmittag wurde es hierzulande knackig heiß. Der große Gewitter-Knall könnte am Sonntag folgen.

Ruhig angehen lassen, viel trinken und gegen Abend mal in den Himmel schauen: Die Tipps von hr-Meteorologe Tim Staeger zum Sauna-Samstag sind schnell zusammengefasst. Mit mehr als 34 Grad in Michelstadt (Odenwald) gegen 16 Uhr wurde der bisher heißeste Tag in Hessen in diesem Jahr erreicht. Auch in Kassel wurde bei 32 Grad ordentlich geschwitzt.

Videobeitrag alle wetter! vom 13.06.2025 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die gefühlte Temperatur könne durch die hohe Luftfeuchtigkeit sogar noch höher liegen. Staeger spricht vom Sauna-Effekt wie nach einem frischen Aufguss. Wohl dem, der ein Eisbad in der Nähe hat.

Tropische Nächte im Rhein-Main-Gebiet

Schon am Freitag zog der Frühsommer deutlich an. Am heißesten wurde es in Bensheim (Bergstraße), wo laut den hr-Meteorologen 33,4 Grad gemessen wurden. Die Schwüle war bereits im Tagesverlauf in Hessen spürbar, es blieb aber den ganzen Tag über trocken.

Sonnig und trocken ging es auch am Samstag weiter. Während die Sonneneinstrahlung gerade um die Mittagszeit am stärksten war, stieg das Thermometer am Nachmittag an.

Donnerwetter in der Nacht

Der Blick Richtung Himmel sollte laut Staeger vor allem ab Samstagabend intensiviert werden. Dann können von Westen erste Gewitterzellen heranziehen. Es werde aber längst nicht überall nass, sagt der Wetterexperte: "Mit ein bisschen Glück wird es über den Tag noch trocken bleiben." Vor allem der Norden und Osten bekommt erst mal nichts ab.

Das ändert sich dann spätestens in der Nacht zum Sonntag, wenn die Gewitter deutlich zahlreicher und flächendeckender über Hessen ziehen. Auch hier seien auf teils kleinem Raum aber große Unterschiede möglich, weiß Staeger: "Während einige Regionen glimpflich davonkommen können, sind schon ein paar Kilometer weiter Hagel und Starkregen möglich."

Mehr als 25 Liter Regen könnten innerhalb kurzer Zeit pro Quadratmeter fallen, in der Spitze sogar bis zu 40 Liter. Das reiche aus, um die Kanalisation zu überfordern, Straßen könnten überflutet werden und Keller volllaufen, warnt der hr-Experte. Da die Gewitterfront aber bei niedrigeren Temperaturen nachts eintreffe, könnte es glimpflicher ablaufen als beispielsweise an einem heißen Nachmittag.

Freundlicher Wochenendausklang

Am Sonntag bleibt es dann zunächst bei einem gewittrigen Waschküchen-Wetter. Bis zum Nachmittag ziehe der Regen aber ab und die Luft werde deutlich angenehmer, so Staeger. Bei Werten bis 28 Grad wartet ein freundlicher Wochenendausklang. Ähnlich soll es auch in der neuen Woche weitergehen.

Weitere Informationen Tipps zum Schutz vor Hitze Was hilft gegen Hitze? Das sollten Sie beachten:



Kinder und Tiere nicht im Auto lassen (Lebensgefahr binnen Minuten!)

Auto vor der Fahrt lüften

Räume richtig lüften

Luft im Zimmer bewegen

nach Süden ausgerichtete Räume abdunkeln

Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen

keine körperliche Anstrengung

wenn Sport, dann in den Morgen- oder Abendstunden

lauwarm duschen statt eiskalt, nicht zu lange kalt baden

einen zusätzlichen Liter mehr als sonst trinken (nicht zu kaltes Wasser oder Schorlen)

leichte Kost essen

luftige Kleidung tragen Mehr Tipps und Informationen: Zehn Tipps gegen Hitze (ndr) Ende der weiteren Informationen