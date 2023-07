Oberleitungsschaden durch umgeknickte Bäume in Osthessen

Unwetter haben hessenweit für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die ICE-Strecke zwischen Fulda und Erfurt wurde gesperrt. Auf der A7 bei Melsungen kam es zu Unfällen. Auf dem Main kenterte ein Segelboot.

Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Sturmböen von bis zu 65 km/h sind am Montagnachmittag über Hessen gezogen. Es kam an mehreren Stellen zu Verkehrsbehinderungen. Im Bahnverkehr musste die ICE-Strecke zwischen Fulda und Erfurt gesperrt werden.

Die Ursachen lagen kurz hinter der Grenze zu Hessen: Bei Gerstungen in Thüringen war ein Baum in die Oberleitung gefallen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Die Strecke zwischen Bebra und Eisenach wurde in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Auch Bahnstrecke bei Kassel gesperrt

In Eisenach etwa musste gegen 17.25 Uhr ein ICE in Richtung Fulda seine Fahrt unterbrechen. Zudem soll weiter östlich ein ICE in einen umgestürzten Baum gefahren sein, wie ein zufällig mitreisender hr-Reporter vom Zugpersonal erfuhr. Das konnte die Bahn zunächst nicht bestätigen.

Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Altenbeken bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen musste ebenfalls wegen "Vegetation in der Oberleitung" gesperrt werden. Einzelheiten waren auch hier zunächst unklar.

Bei Verbindungen über Frankfurt kommt es zudem wegen eines Lkw-Unfalls zu Verspätungen. ICE- und IC-Züge werden umgeleitet, nachdem ein Sattelschlepper in Frankfurt gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren war.

Auch im Frankfurter Stadtverkehr sorgte ein umgewehter Baum für einen Oberleitungsschaden. Zwischen Stresemannallee und Südbahnhof in Sachsenhausen fiel deswegen der Straßenbahnverkehr aus. Ebenfalls in Frankfurt stürzte im Bahnhofsviertel ein Baum auf ein Auto.

Verletzte bei Unfällen auf der A7

Auch auf den Straßen sorgte Starkregen für Behinderungen. Die A7 musste zwischen Melsungen und Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis in Richtung Norden gesperrt werden, nachdem es bei Nässe zu zwei Unfällen gekommen war. Zwischen Felsberg und Melsungen stießen zwei Autos zusammen, dabei wurde ein Kind verletzt.

Nur wenige hundert Meter weiter kollidierten ein zwei Lkw und ein Auto. Hier wurde eine Person schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zu zwei vollgelaufenen Kellern führte Starkregen in Maintal (Main-Kinzig). Auch in Bruchköbel (Main-Kinzig) stand laut Polizei ein Haus unter Wasser.

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg warfen Sturmböen mehrere Bäume um, wie Osthessen-News berichtet . Auch hier kam es durch eine beschädigte Oberleitung zu Bahn-Ausfällen. In Fulda stürzte ein Baum auf eine Straße.

Segelboot kentert auf dem Main

Plötzlicher Starkregen mit heftigen Windböen hat auch auf dem Main in Frankfurt ein Segelboot kentern lassen. Die beiden Segler gingen am Montagnachmittag über Bord, wie die Polizei mitteilte. Das Boot trieb manövrierunfähig im Wasser. Die Wasserschutzpolizei schickte ein Boot und warnte die Berufsschifffahrt. Die Segler blieben unverletzt.