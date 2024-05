Es regnet im Süden und in Rhein-Main – doch das Unwettertief trifft Hessen nicht so stark wie zunächst vermutet

Es regnet im Süden und in Rhein-Main – doch das Unwettertief trifft Hessen nicht so stark wie zunächst vermutet Bild © picture-alliance/dpa

Seit Mitternacht gelten Unwetterwarnungen für mehrere Landkreise. Die Feuerwehren beobachten die Lage. Das Tief streift Hessen am südlichen Rand – dort und im Rhein-Main-Gebiet kann es bis zum Morgen noch zu größeren Regenmengen kommen.

Das auch für Hessen erwartete Unwettertief hat sich in südwestliche Richtung begeben – und bislang weniger Regenmengen gebracht wie zunächst vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet. Wie hr-Meteorologe Tim Staeger am Freitag sagte, betrifft das Tief zwar besonders Teile des Saarlands, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. "Für eine Entwarnung in Hessen ist es aber noch zu früh", sagt Staeger.



Auch in Südhessen, also dem Odenwald, der Bergstraße, dem Rheingau, aber auch im Rhein-Main-Gebiet könnten im weiteren Tagesverlauf zwischen 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

Keine Feuerwehr-Einsätze im Süden

"Das ist schon ergiebig – bei solchen Mengen können auch Kanalisationen überfordert werden, Unterführungen vollaufen und Bäche über die Ufer treten", warnt hr-Wetterexperte Staeger. Zum Vergleich: Normalerweise fallen zu dieser Jahreszeit etwa 70 Liter in einem ganzen Monat. Unser Regenradar zeigt die aktuelle Entwicklung – und gibt eine Zwei-Stunden-Prognose.

Meldungen zu Feuerwehr-Einsätzen lagen bis zum Morgen nicht vor. Auf hr-Nachfrage antworteten rund 20 Feuerwehren in Südhessen: bislang keine Vorkommnisse – aber man habe die Wetter-Lage weiter im Blick.

Weiter Unwetterwarnungen für vier Landkreise

Deswegen gilt weiterhin für gilt für die Landkreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Odenwald bis in die Nacht zum Samstag eine Unwetterwarnung des DWD.

In der Nacht zum Samstag ist laut Staeger weiter mit teils punktuellem Starkregen und Gewittern zu rechnen. Aber: "Bis zum Morgen wird sich die Lage entspannen. Danach sollte das Thema durch sein."

Schauer und Gewitter in Hessen bis Montag

Andere Landesteile bleiben dagegen verschont. "Mittel- und Nordhessen werden überhaupt nicht davon tangiert", sagt Meteorologe Staeger.

Schön wird es danach aber auch weiterhin nicht. Einzelne Schauer und Gewitter und Temperaturen zwischen 12 bis 25 Grad werden die Hessinnen und Hessen übers lange Wochenende bis Montag begleiten.