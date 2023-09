Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Sturm sind über West- und Mittelhessen gezogen. Vor allem im Kreis Limburg-Weilburg kam es zu Schäden. Im Rhein-Main-Gebiet ist eine S-Bahnstrecke dicht.

In Hadamar stürzten Äste auf Autos, zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Durch heftige Gewitter und starken Regen hat es am Dienstagabend in Teilen Hessens Überschwemmungen und Sturmschäden gegeben. Besonders betroffen war laut Polizei der Kreis Limburg-Weilburg.

Im ganzen Kreis seien Straßen überflutet worden. Manche mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Merenberg fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Stromausfälle in Hadamar und Limburg

Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. In Limburg musste der Schiedetunnel zeitweise wegen Überflutung gesperrt werden. Außerdem liefen zahlreiche Keller voll. Ein umgestürzter Baum erwischte in Limburg gleich sechs geparkte Autos, verletzt wurde dabei niemand.

In Hadamar wurden Dächer abgedeckt und der Strom fiel aus, nachdem ein Baum in eine Oberleitung gestürzt war. Auch rund um Limburg fiel teilweise der Strom aus. Allein in Hadamar zählte die Feuerwehr weit über 100 Einsätze - mehr als normalerweise in einem Jahr, wie Kreisbrandinspektor Jürgen Horn sagte. Im Stadtteil Niederhadamar riss die Spitze vom Kirmes-Baum ab.

Auf der B8, der B49 sowie auf mehreren Land- und Kreisstraßen kam es zu Behinderungen. In Mittelhessen wurden 500 Blitze pro Minute gezählt.

Blitze am Dienstagabend über der Skyline von Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Auch in anderen Landkreisen gab es Unwetterschäden. Betroffen war auch die B260 im Rheingau-Taunus-Kreis. Im Hochtaunuskreis fielen bei Friedrichsdorf Bäume auf Straßen. In Frankfurt fiel ein Baum auf den Außenbereich eines Restaurants.

S-Bahn-Ausfälle und nächtliche Flüge

Im Rhein-Main-Gebiet haben die Gewitter auch Auswirkungen auf die S-Bahn: Zwischen Hofheim-Lorsbach und Niedernhausen (Rheingau-Taunus) können wegen eines Blitzeinschlags auf diesem Streckenabschnitt seit dem Abend keine Züge mehr verkehren. Betroffen ist die Linie S2. Auch Ersatzbusse könnten nicht eingesetzt werden, meldete der Rhein-Rhein-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch. Er rechnet damit, dass die S2 erst gegen Mittag wieder regulär fahren kann, aber voraussichtlich nur eingleisig.

Starke Beeinträchtigungen gab es auch am Frankfurter Flughafen. "Wir rechnen damit, dass etliche Flüge am Boden bleiben müssen", sagte ein Sprecher. Dennoch kam es nach 23 Uhr zu zahlreichen Ausnahmegenehmigungen für Starts. Bei den Landungen sei die Lage überschaubarer gewesen.