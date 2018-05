Starkregen verwandelt Straßen in reißende Flüsse

Starkregen verwandelt Straßen in reißende Flüsse Bild © weitzel.cc

Feuerwehr in Ober-Ohmen: "Der ganze Ort ist abgesoffen"

Unwetter in Nord- und Osthessen

Bei Unwettern sind am Dienstag etliche Keller vollgelaufen, einige Straßen wurden überschwemmt. Im Vogelsbergkreis waren Feuerwehren im Dauereinsatz. Am Frankfurter Flughafen kam es zu Flugausfällen.

Nach kurzen, aber heftigen Unwettern am Dienstagnachmittag sind Feuerwehren in vielen Teilen Hessens im Dauereinsatz. Im Vogelsbergkreis ist besonders der Mücker Ortsteil Ober-Ohmen sowie die Gemeinde Feldatal betroffen. "Dort herrscht Vollalarm", sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle im Vogelsbergkreis zu hessenschau.de.

Land unter in Mücke-Ober-Ohmen Bild © weitzel.cc

In Ober-Ohmen seien etliche Straßen überflutet und Keller vollgelaufen, sagte der Sprecher. "Im Grunde ist der ganze Ort abgesoffen." Auch eine Kreisstraße bei Groß-Felda habe voll gesperrt werden müssen. Es sei aber niemand verletzt worden, und es müssten auch keine Häuser evakuiert werden.

Blitz schlägt in Haus ein

Auch weiter nördlich sorgten Unwetter für Schäden. Im Kreis Waldeck-Frankenberg berichtete die Polizei von Starkregen und Hagelschauern. Mehrere Keller in Frankenberg stünden unter Wasser. Auch der Pfingstmarkt in Frankenberg wurde beeinträchtigt.

Löscharbeiten nach einem Blitzeinschlag in Gudensberg Bild © Ulrich Brandenstein

In Gudensberg (Schwalm-Eder) ist der Dachstuhl eines Hauses von einem Blitz getroffen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei Korbach löste ein Blitzeinschlag einen kleinen Flächenbrand aus. Verletzt wurde aber offenbar niemand. "Das war ein normaler Gewitterregen, vielleicht für die Jahreszeit etwas ungewöhnlich", sagte ein Polizeisprecher.

Flüge gestrichen, Abfertigung stockt

Auch am Frankfurter Flughafen haben Gewitter für Probleme gesorgt. Laut einer Fraport-Sprecherin mussten am Dienstag rund 120 Starts und Landungen gestrichen worden. Grund war neben dem Wetter auch ein Fluglotsen-Streik in Frankreich.

Gewitter in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Zudem wurde wegen drohender Blitze die Abfertigung für rund 15 Minuten eingestellt. Flugzeuge aus dem Nahbereich konnten zwar noch landen, die Passagiere aber nicht aussteigen. Größere Folgen für den Flugverkehr habe dies jedoch nicht, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Überflutungen im Taunus

Bereits am Nachmittag hatten Meteorologen in Nord-, Mittel- und Osthessen vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern gewarnt.

Im Raum Wiesbaden und im Hochtaunuskreis waren trotz einer Unwetterwarnung und heftigen Regens zunächst keine größeren Schäden bekannt. "Es gab ein paar Fehlalarme bei öffentlichen Gebäuden", sagte ein Polizeisprecher.

Auch im Hochtaunuskreis wurden Straßen überflutet Bild © Jan Eifert

Aus Schmitten am Feldberg im Hochtaunuskreis wurden vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gemeldet. In Offenbach berichtete die Polizei: "Es ist grau, die Wolken sind schwarz, aber es ist noch nichts Besonderes vorgefallen; warten wir es ab."

Sendung: hr-iNFO, 22.05.2018, 20.00 Uhr