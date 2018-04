Feuerwehreinsatz in Mühltal, Schlammlawine, Bagger beim Aufräumen, Überschwemmung hinter einem Gartencenter in Mühltal (im Uhrzeigersinn).

Feuerwehreinsatz in Mühltal, Schlammlawine, Bagger beim Aufräumen, Überschwemmung hinter einem Gartencenter in Mühltal (im Uhrzeigersinn). Bild © einsatzreport-südhessen.de

Unwetter in Südhessen

Dauereinsatz für die Feuerwehr: Schlamm und Wasser haben im Kreis Darmstadt-Dieburg nach Gewittern Straßen und Keller überflutet. Die Unwetter bremsten auch den Zugverkehr im Odenwald aus.

Ein Gewitter mit Starkregen und Hagel ist am Montag über Südhessen hinweggezogen. Dabei seien örtlich innerhalb kurzer Zeit zwischen 35 und 40 Liter Regen gefallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Auch Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern seien lokal dabei gewesen.

Odenwaldbahn ausgebremst

VIAS-Mitte @viasgmbh Aufgrund von Überflutungen und Gleisunterspülungen, kommt es auf der Odenwaldbahn zu Verspätungen!

Betroffen war die Region zwischen Darmstadt und Bensheim. Der DWD hatte am Nachmittag eine entsprechende Unterwetterwarnung veröffentlicht. Am späten Nachmittag zog die Gewitterzelle über Seeheim-Jugenheim in den Südosten nach Bayern weiter und sorgte im Odenwald für Probleme im Bahnverkehr.

Wie der Beitreiber VIAS am Abend auf Twitter mitteilte, wurde die Strecke von Erbach nach Eberbach wegen Unwetterschäden gesperrt. Aufgrund von Überflutungen und Gleisunterspülungen komme es zudem auf der Odenwaldbahn zu Verspätungen. Auf der B45 bei Oberzent (Odenwald) sorgte zudem ein abgerutschter Hang für eine Vollsperrung der Straße. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Schlammlawine in Gartencenter und Supermarkt

Bei der Kreisfeuerwehr Darmstadt-Dieburg war der erste Notruf nach Angaben eines Sprechers um 15.48 Uhr eingegangen. Bis zum späten Nachmittag mussten die freiwilligen Feuerwehrleute zu 75 Einsätzen ausrücken, zu einem großen Teil in Seeheim-Jugenheim. Dort stand unter anderem die Wilhelm-Leuschner-Straße, eine größere Straße nahe des Seeheimer Ortskerns, unter Wasser.

In Mühltal, Fischbachtal und Modautal liefen ebenfalls Keller und Straßen voll. Im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt ergoss sich eine Schlammlawine in ein Gartencenter und einen Supermarkt. Der Feuerwehrsprecher rechnete mit weiteren Notrufen, wenn die Menschen von der Arbeit nach Hause kämen.

Unwettergefahr ab dem Abend vorbei

Bereits am Sonntag hatte es nach sommerlichen Temperaturen in Teilen Hessens Unwetter gegeben. Vor allem in Mittel- und Nordhessen gab es neben Sturmböen und Starkregen auch Hagel.

Für Hessen bestehe am Montagabend keine Unwettergefahr mehr, sagte der DWD-Meteorologe. Am Dienstag soll es in Hessen überwiegend trocken bleiben.

