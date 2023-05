Unwetter-Katastrophe in Emilia-Romagna: Hessen bietet Partnerregion Hilfe an

Das Land Hessen hat seiner von schweren Überschwemmungen getroffenen Partnerregion Emilia-Romagna in Italien Hilfe angeboten.

Die schweren Unwetter forderten in der norditalienischen Region Emilia-Romagna mehrere Todesopfer. "Wir sind eng mit unserer Partnerregion verbunden und fühlen mit allen, die von den Überschwemmungen betroffen sind. Wir drücken unser Beileid für die Opfer und ihre Angehörigen aus und bieten zugleich unsere Unterstützung an", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Donnerstag laut Mitteilung der Hessischen Staatskanzlei.

Der Stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte: "Die Bilder aus unserer Partnerregion gehen einem unter die Haut. Natürlich steht Hessen bereit, um zu helfen." Er hoffe, dass sich die Lage nicht noch weiter zuspitze, so Al-Wazir. Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) erklärte: "Wir sind mit unseren Partnern in der Emilia-Romagna im engen Austausch. Wenn wir helfen und unterstützen können, werden wir dies schnell und unbürokratisch tun."