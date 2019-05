Feuerwehrleute in Kassel suchen mit Eisenstangen in einer überfluteten Straße nach dem Gullydeckel.

Jetzt live: Heftige Unwetter mit Starkregen ziehen über Hessen: Straßen werden überflutet und gesperrt, Keller laufen voll und Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Die aktuellen Entwicklungen und spektakuläre Fotos von unseren Nutzern.

+++ Tief "Axel" wütet auch in Helsa und Ronshausen +++

Videobeitrag Video zum Video Starkregen in Helsa und Ronshausen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

+++ Hund offenbar in der Losse mitgerissen +++

Eine Anwohnerin hat bei Kassel ein erschreckendes Video aufgenommen. In der Losse, einem Zufluss der Fulda, ist offenbar ein Hund von der Strömung mitgerissen worden. Bei dem Tier handele es sich womöglich um einen Cocker Spaniel oder einen Hund ähnlicher Rasse, sagte eine Sprecherin des Tierschutzvereins Hand und Pfote Lohfelden hessenschau.de. Der Verein verbreitete das Video auf seiner Facebookseite .

Aufgenommen wurde das Video im Waldgebiet Eichwald, von wo aus die Losse durch den Kasseler Stadtteil Bettenhausen fließt. Zeugen sollen sich der Sprecherin zufolge beim Tierschutzverein Hand und Pfote Lohfelden melden, wenn sie den Hund entdecken. Wem das Tier gehört, ist unklar.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall +++

Bei einem Unfall auf regennasser Straße wurden zwei Autofahrerinnen schwer verletzt. Eine 23-Jährige war nahe Neuhof (Fulda) ins Schleudern geraten und mit dem Wagen einer 28 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu fahren und unnötige Fahrten zu vermeiden.

+++ Land unter in Kassel-Bettenhausen +++

Das Gelände eines Autohändlers im Kasseler Stadtteil Bettenhausen ist überschwemmt. Bild © picture-alliance/dpa

Im Raum Kassel sind jetzt die Berufsfeuerwehr und alle freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, wie unser Reporter Hermann Diel berichtet. Sie füllen unter anderem Sandsäcke, um Gebäude zu schützen. In der Stadt Kassel sind besonders die Stadtteile Bettenhausen und Forstfeld von Überschwemmungen betroffen. Die Polizei bittet Autofahrer, die beiden Stadtteile weiträumig zu umfahren. Auf dem Bild ist das Gelände eines Autohändlers in Bettenhausen zu sehen.

+++ Video zeigt Wassermassen in Kaufungen +++

11.41 Uhr: Die Überschwemmungen im Kaufunger Ortsteil Niederkaufungen hat hr-Nordhessen-Reporter Michael Przibilla gefilmt. Sein Video vom Dienstag zeigt, wie Mitarbeiter der Feuerwehr auf einer Straße knietief im Wasser stehen. Sie sichern sich mit einem Seil vor der starken Strömung. Für die Kinder am Straßenrand in Regenjacken, Regenhosen und Gummistiefeln offenbar ein spannendes Spektakel.

Videobeitrag Video zum Video Überflutete Straßen in Niederkaufungen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

+++ Nutzerfoto: Der Meckbach in Ludwigsau trat über die Ufer +++

"Der Meckbach - ansonsten ein beschauliches Bächlein - wuchs in der Nacht zum Dienstag zum reißenden Fluss", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Peter Claus aus Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg). Bild © Peter Claus

+++ Nutzerfoto: Losse in Kaufungen über die Ufer getreten +++

A. Lindt aus Kaufungen (Kassel) schreibt zu diesem Foto: "Unser schöner Steinweg :-(" Bild © A. Lindt

+++ Nutzerfoto: Überflutete Straßen in Kaufungen +++

Wassermassen in Kaufungen (Kassel): "Nach einem kurzen Einkauf im Lebensmittelmarkt sah die Sensensteinstraße plötzlich so aus", schreibt hessenschau.de-Nutzerin Daniela Majczan. Bild © Daniela Majczan

+++ Nutzerfoto: Überschwemmung in Helsa-Eschentruth +++

Der kleine Steinbach wurde in Helsa-Eschenstruth (Kassel) zum reißenden Fluss. Bild © Linda Brockmann

+++ A44 bei Kassel gesperrt +++

10.51 Uhr: Auch die Autobahn 44 wurde wegen einer Fahrbahnüberflutung am Dienstag gesperrt - und zwar zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd, wie die Polizei mitteilte. Besonders betroffen sei das Dreieck Kassel-Süd. Hier habe die Verbindung von der A7 aus Süden kommend zur A44 in Richtung Dortmund ebenfalls gesperrt werden müssen. "Die Autobahnmeisterei ist im Einsatz", schreibt die Polizei in einer Meldung von 10.42 Uhr. Eine Dauer der Sperrungen könne derzeit nicht abgesehen werden.

Bereits am Montagabend war die A4 zwischen Herleshausen (Werra-Meißner) und Gerstungen (Thüringen) zeitweise wegen Überflutung gesperrt worden.

+++ Land unter in Stadt und Kreis Kassel +++

10.46 Uhr: In Kaufungen (Kassel) ist nach dem Dauerregen am Montag die Losse über die Ufer getreten. Die Folge: Der Ortsteil Niederkaufungen hat nun mit Überschwemmungen zu kämpfen. Die Feuerwehr ist außerdem in den Kasseler Stadtteilen Bettenhausen und Forstfeld sowie in Lohfelden, Niestetal und Helsa im Dauereinsatz. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte.

In Kaufungen steht der Ortsteil Niederkaufungen unter Wasser. Bild © Michael Przibilla/hr

+++ Unwetter: Wir suchen Nutzer-Fotos +++

+++ Aktuelles zu Unwettern in Hessen +++

10.41 Uhr: Schwere Unwetter mit Starkregen ziehen seit Sonntag über Hessen. Auch für Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst für große Teile unseres Bundeslandes Unwetterwarnungen herausgegeben. Wir informieren Sie hier im Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

