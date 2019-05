Unwetter mit Starkregen sorgen auch am Dienstag für Unfälle, Straßensperrungen und Dauerstress bei der Feuerwehr. Für große Teile Hessens wurden Warnungen herausgegeben.

Ein Regengebiet mit teils ergiebigen Niederschlägen zieht seit Montagabend über Hessen hinweg. Dadurch kommt es auch am Dienstag teils zu heftigen Überschwemmungen und Behinderungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor neuen Unwettern in Süd- und Osthessen, aber auch in der Region um Kassel. Dort waren am Morgen mehrere Straßen überflutet, Keller waren vollgelaufen und Bäume umgestürzt.

Neben der Stadt Kassel sind auch Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa laut Polizei besonders von Überschwemmungen betroffen. Die Feuerwehren befinden sich im Dauereinsatz.

Am Dreieck Kassel-Süd ist die A7 auf der Verbindung zur A44 Richtung Dortmund wegen Überflutung gesperrt. Die Polizei meldete zudem Unfälle wegen Aquaplaning auf der A44 bei Diemelstadt und auf der A7 bei Niederaula. Auch auf der A4 bei Bad Hersfeld steht das Wasser. Im Kreis Fulda liegen an mehreren Stellen umgestürzte Bäume auf den Straßen.

Autobahnabschnitt gesperrt

In Schlüchtern wurden Straßen überflutet. Bild © osthessen-news.de

Bereits am Montagabend hatte es in Nord- und Osthessen heftig geregnet. Die Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Herleshausen (Werra-Meißner) und Gerstungen (Thüringen) musste in Richtung Westen wegen der überfluteten Fahrbahn gesperrt werden, wie die Polizei Fulda mitteilte. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von zwei Kilometern.

In Eschwege (Werra-Meißner) standen zwischenzeitlich einige Straßen unter Wasser, wie Feuerwehr und Polizei in der Kreisstadt mitteilten. Das Wasser lief am Abend aber schon wieder ab und die Lage normalisierte sich nach Angaben der Beamten. Im nahen Witzenhausen liefen laut Leitstelle einige Keller voll. In Kaufungen (Kassel) hatte die Feuerwehr vorsorglich Sandsäcke ausgelegt. Dort trat die Losse über die Ufer.

Fulda vom Starkregen kalt erwischt

Auch in Osthessen hatte die Feuerwehr mit den Unwetterfolgen zu kämpfen. In Eiterfeld (Fulda) geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Ursache war vermutlich ein Blitzeinschlag. In der Nähe des Kalbacher Ortsteils Uttrichshausen (Fulda) wurde eine Landesstraße wegen Überflutung vorübergehend gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch in der Stadt Fulda standen Straßen nach Starkregen unter Wasser.

In Flieden (Fulda) wurde Schlamm von einem Feld auf eine Straße gespült, wie Osthessen-News berichtete . Aus Schlüchtern (Main-Kinzig) gab es ebenfalls Bilder von überfluteten Straßen. Die Kinzig überschritt die zweite von drei Hochwasserstufen und trat über die Ufer. Größere Behinderungen gab es aber nicht.

Schlammlawine in Schotten

Auch in Schotten (Vogelsberg) musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken, unter anderem wegen hochgedrückter Gullydeckel und vollgelaufener Keller. Im Stadtteil Rainrod wurde die Ortsdurchfahrt laut Polizei wegen Wassermassen und einer Schlammlawine gesperrt.

Auch am Dienstag wird's ungemütlich

Für den östlichen Teil Hessens hatte der Deutsche Wetterdienst am Montagabend Unwetterwarnungen der zweithöchsten Stufe ausgegeben. Bereits am Sonntag waren heftige Unwetter über Hessen hinweggezogen und hatten für Überflutungen gesorgt.

