Eine Gewitterfront ist von Südwesten her über Hessen gezogen und hat für massive Regenfälle gesorgt. Es kam zu zahlreichen Schäden und Überflutungen. Feuerwehr und Helfer sind im Dauereinsatz.

Heftige Unwetter mit Sturm und Starkregen sind am Dienstag über Hessen gezogen. Am Nachmittag gab es vor allem in der südlichen Landeshälfte massive Probleme. An vielen Orten sind Bäume umgestürzt, darunter an der A5 bei Bensheim (Bergstraße).

Unter anderem in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden wurden Straßen und Keller überflutet. Bis zum Abend gingen bei der Feuerwehr in Darmstadt rund 80 Notrufe ein, weil Wasser in Keller oder Souterrainwohnungen gelaufen war. Durch den Wasserdruck seien an mehreren Stellen Kanaldeckel nach oben gedrückt worden, teilte die Feuerwehr mit.

JVA, Wohnheim und Luisencenter unter Wasser

Im Keller der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt seien große Flächen überflutet worden, der Keller eines Studentenwohnheims stehe einen Meter unter Wasser. Auch das Luisencenter war betroffen. Rund 150 Kräfte der Feuerwehr waren laut einem Sprecher im Einsatz. Allein im Kreis Darmstadt-Dieburg musste die Feuerwehr am Nachmittag rund 230 Mal ausrücken.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Seit 17:20 Uhr befinden sich alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr Frankfurt im Gesamtalarm. Rund 60 Einsatzstellen wurden bereits abgearbeitet. Derzeit sind noch über 200 gemeldete Einsatzstellen „offen“ und werden in Folge sukzessive angedient. ^mbr [zum Tweet]

In Frankfurt blieben Autos teils in überfluteten Unterführungen liegen. Auch viele Keller liefen laut Polizei voll. Die Feuerwehr twitterte am frühen Abend, dass 60 Einsatzstellen bereits abgearbeitet worden seien. Gegen 18.30 Uhr gab es demnach noch rund 200 offene Einsätze. Alle verfügbaren Einheiten seien unterwegs. Auch in Offenbach liefen Keller voll und stürzten Bäume um. "Hier ist alles abgesoffen", sagte ein Polizeisprecher.

Stromausfall in Münchhausen

Unwetter gab es unter anderem auch im Odenwald, im Main-Kinzig-Kreis sowie in und um Fulda und Limburg. In Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) ist offenbar der Strom ausgefallen, weil ein umgestürzter Baum eine Stromleitung getroffen hat. Auch die Wetterau soll vom Unwetter stärker betroffen sein, Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.