Schwere Unwetter mit Starkregen haben in Teilen von Hessen zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen geführt: In Kirchhain wurden Straßen und Keller überflutet, in Stadtallendorf wurde ein Regionalliga-Fußballspiel abgesagt.

Besonders heftig traf ein Unwetter Kirchhain (Marburg-Biedenkopf). Allein in der Kernstadt und einigen Stadtteilen gab es ab Dienstagnachmittag mehrere Hundert Feuerwehreinsätze. Im gesamten Kreis sei die Feuerwehr rund 500 Mal alarmiert worden, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Stephan Schienbein am Abend dem hr. Die Aufräumarbeiten würden bis tief in die Nacht dauern.

In Kirchhain waren rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Aus anderen Gemeinden rückten Katastrophenschutzzüge zur Verstärkung an. Starkregen hatte in der 16.000-Einwohner-Stadt Straßen und Keller überflutet. Zeitweise färbte Hagel die Fahrbahnen weiß. Bewohner wateten knietief durchs Wasser. Autos wurde geflutet. Die Feuerwehr meldete auch umgestürzte Bäume. Die Bürger wurden um Geduld gebeten. "Wir arbeiten das jetzt Zug um Zug ab", sagte der Feuerwehrsprecher. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

An der örtlichen Alfred-Wegener-Gesamtschule war der Wassereinbruch so groß, dass der Kreis den Unterricht für Mittwoch absagte. Auch die Grundschule in Kirchhain soll geschlossen bleiben. Im Ortsteil Kleinseelheim schlug der Blitz ein 40 mal 40 Zentimeter großes Loch in ein Dach. Den Brand konnte die Feuerwehr löschen.

Regionalliga-Partie abgesagt

Im benachbarten Stadtallendorf wurde die Regionalligapartie des örtlichen TSV Eintracht gegen SC Freiburg II abgesagt. Das Wasser strömte in Sturzbächen die Stadionstufen hinab auf den Platz.

Auch aus anderen Orten der Region Marburg-Biedenkopf wurden Unwetterschäden gemeldet. Auf einer Landstraße bei Rauschenberg-Schwabendorf wurde ein Linienbus von umstürzenden Bäumen eingeschlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr rückte an, um die Stämme zu zersägen. Verletzt wurde niemand.

Baum auf A67

In Südhessen meldeten die Feuerwehren in Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) nach einem schweren Unwetter mit Starkregen am Dienstagnachmittag 80 Einsatzorte. "Betroffen sind teilweise auch Wohnungen in tiefer gelegenen Räumlichkeiten", teilten die Feuerwehren mit. Auch die Feuerwehr Pfungstadt half in den Kommunen.

Ein Einsatz betraf die A67. Hier war nach Angaben der Polizei zwischen Pfungstadt und Darmstadt ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, den die Feuerwehr wegräumte.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag und am frühen Abend vor schweren Unwettern in verschiedenen Teilen Hessens gewarnt.

