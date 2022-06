Auf den letzten Metern wird der Juni noch einmal launisch. Die neue Woche beginnt mit hochsommerlichen Temperaturen, es kommt aber in ganz Hessen zu Schauern und Gewittern. Lokal warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern.

Der Juni verabschiedet sich mit einem Knall - oder eher mit mehreren: "Die ganze nächste Woche wird wechselhaft. Es gibt immer wieder Wolken, die Schauer und Gewitter bringen können", erklärt hr-Metereologe Mark Eisenmann. Schuld daran sei ein Tief über Nordwesteuropa, dessen Ausläufer im Wochenverlauf immer wieder auf ein Hoch im Nordosten auflaufen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte am Sonntag sogar vor erhöhtem Unwetterpotenzial in Teilen Hessens. Demnach sind ab dem Sonntag bereits erste kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen vom Odenwald über die Ost- und Nordhälfte Hessens möglich. Die Temperaturen erreichen 23 Grad in den höheren Lagen, im Osten 30 Grad.

Die neue Woche startet wechselhaft

In der Nacht zum Montag müsse mit weiteren Unwettern von Südwesten gerechnet werden. Durch den Starkregen könnten in wenigen Stunden große Regenmengen herunter kommen, teilte der DWD mit. Zum Start in die neue Woche bleibt es wechselhaft mit feuchtwarmer Luft, Sonnenschein und zeitweise dichten Wolken. Besonders am Montagnachmittag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich, die Höchstwerte liegen bei 20 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Dienstag zieht der Regen allmählich nach Osten ab. Zwar seien immer wieder kurze Zwischenhochs möglich, sagt hr-Wetterexperte Eisenmann. Es bleibe aber bis zum Freitag bei wechselhaftem Sommerwetter mit teils kräftigen Regenschauern und Gewitter. Für Donnerstag sind Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad vorhergesagt.

Ob der Juli ab dem kommenden Wochenende wieder beständigeres Wetter mit sich bringt, lässt sich Eisenmann zufolge noch nicht sagen. "Vielleicht gibt es eine Beruhigung, vielleicht aber auch nicht. Das steht noch in den Sternen."