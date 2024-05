In Südhessen droht Land unter

Vor allem südlich des Mains soll es ab der Nacht zu Freitag ungemütlich werden. Für mehrere Landkreise gilt eine Unwetterwarnung. Es könnte so viel Regen fallen wie sonst in einem ganzen Monat.

Videobeitrag Video "alle wetter!" vom 16. Mai 2024 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

In Hessen werden starke Gewitter und Unwetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, ist mit Starkregen, einzelnen Gewittern und kleinkörnigem Hagel zu rechnen.

An manchen Orten kann es Unwetter mit heftigem Starkregen geben, bei dem in kurzer Zeit Regenmengen herunterkommen.

Schwerpunkt in Südhessen und Rhein-Main

Besonders in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet dürften die Auswirkungen zu spüren sein. "Wir werden von dem Hauptregenereignis im Süden und Südwesten gestreift", sagte hr-Wetterexperte Mark Eisenmann. Für die Landkreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Odenwald gilt eine Unwetterwarnung.

Regen kann es schon in der Nacht zum Freitag geben, richtig losgehen soll es aber in den frühen Morgenstunden. Von Bayern und Baden-Württemberg her zieht ergiebiger Dauerregen nach Südhessen.

60 Liter Regen pro Quadratmeter möglich

"Dort kann es so viel regnen, dass Bäche und Flüsse über die Ufer treten", warnte Eisenmann.

Konkret sind in zwölf bis 24 Stunden 20 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter wahrscheinlich. Zum Vergleich: Normalerweise fallen zu dieser Jahreszeit etwa 70 Liter in einem ganzen Monat. Die Temperatur soll auf 14 bis 10 Grad sinken.

Unwetter den ganzen Freitag über

Auch im Tagesverlauf des Freitags rechnet der DWD mit Unwettern. Der teils ergiebige Regen hält im Süden demnach an und lässt erst in der Nacht zum Samstag langsam nach. Andere Landesteile bleiben dagegen verschont. "Im Norden und Nordosten passiert morgen wenig bis nichts", sagte hr-Meteorologe Eisenmann voraus.

Der Frankfurter Flughafen rechnete am Donnerstagabend zunächst nicht mit Einschränkungen. Man habe die für solche Wetterankündigungen üblichen Überprüfungen durchgeführt und beispielsweise die Gullys inspiziert und werde die Lage am Freitagmorgen noch erneut bewerten, sagte ein Sprecher auf hr-Anfrage.