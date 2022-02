Sturmtief Zeynep in Hessen erwartet

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h hat Sturmtief "Zeynep" Hessen erreicht. Es kommt zu Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr. Am Frankfurter Flughafen wurden Flüge gestrichen.

Orkan "Zeynep" nimmt Fahrt auf: Mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde zog die Kältefront am frühen Freitagabend durch Mittelhessen und das Rhein-Main-Gebiet. Am Frankfurter Flughafen wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Orkanböen bis zu 122 km/h gemessen, im Taunus gab es ähnlich starke Böen. Südlich von Gießen wurden 110 km/h erreicht.

Der DWD hatte für fast alle hessischen Landkreise Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen herausgegeben. Er warnte insbesondere vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und losen Dachziegeln. Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten gesichert werden.

Das Autodach wurde eingedellt. Bild © Medienkontor Fulda

Auf der A7 kam es bei Burghaun-Großenmoor (Fulda) zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein Baum war auf die Fahrbahn gekippt und hatte dabei offenbar das Fahrzeug erfasst. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig vollgesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Auch Unwetterwarnung für Rhein-Main-Gebiet

Nachdem es am Freitagmorgen zunächst hieß, der Orkan werde schwerpunktmäßig auf Nord- und Mittelhessen treffen, weitete der DWD seine Warnung am Nachmittag auf fast ganz Hessen aus. Nur die Bergstraße und der Odenwaldkreis sollten demnach von den ganz starken Böen verschont bleiben.

Vereinzelt seien in Gipfellagen auch Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde möglich, sagte hr-Meteorologe Mark Eisenmann voraus. Bereits vor zwei Tagen war Sturmtief "Ylenia" übers Hessen gezogen.

Zugausfälle im Fern- und Regionalverkehr

Die Deutsche Bahn stoppte wegen des heraufziehenden Orkantiefs ihren gesamten Fern- und Regionalverkehr in Norddeutschland. Es sind auch Verbindungen von und nach Hessen betroffen - ICE- und IC-Züge von Frankfurt nach Amsterdam fallen zum Beispiel den gesamten Tag lang aus. Die Bahn rät Fahrgästen, geplante Reisen zu verschieben.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) stellte ebenfalls mehrere Zugverbindungen ein. Bis Samstagmorgen sollten etwa auf den Linien RB4 zwischen Kassel und Korbach, RT4 zwischen Kassel und Wolfhagen sowie RB97 ab Marburg keine Züge mehr fahren.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds kann es auch auf den Bus- und Bahnlinien im gesamten RMV-Gebiet zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die Hessische Landesbahn kündigte an, bis Samstagvormittag eine Vielzahl an Zugverbindungen von und nach Frankfurt, Limburg, Dillenburg und Kassel ausfallen zu lassen. Eine Übersicht gibt es hier .

Frankfurt: Flüge fallen aus, Palmengarten und Zoo bleiben zu

Am Frankfurter Flughafen wurden nach Angaben des Betreibers Fraport etwa 30 Flüge wegen des Sturms annulliert - unter anderem nach Hamburg, Hannover, Amsterdam und London. Andere Flieger wurden auf Samstag verschoben. Bereits im Laufe des Tages waren mehrere Flüge aus Ländern ausgefallen, über die der Sturm schon früher gezogen war.

Die Stadt Frankfurt riet von Spaziergängen in Parks und im Stadtwald ab. Dort sei mit umstürzenden Bäumen zu rechnen - auch nach dem Sturm. Die Landeshauptstadt Wiesbaden schloss bis zum Montag ihre Friedhöfe für Besucher. In Frankfurt sollten Palmengarten und Zoo am Freitag und Samstag ebenfalls geschlossen bleiben.

Hochwasser an der Lahn

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden warnte zudem vor möglichem Hochwasser. Man gehe davon aus, "dass nach vorübergehender Entspannung der Hochwasserlage in Hessen die Wasserstände in weiten Teilen des Landes ab Sonntagnachmittag erneut stark ansteigen werden", sagte eine Sprecherin.

Wegen des Unwetters waren Straßen in Niederaula an der Fulda überschwemmt. Bild © TVnews Hessen

In den vergangenen Tagen hatten Regen und Schneeschmelze die Pegelstände vieler Flüsse und Bäche steigen lassen. Gewässer traten über die Ufer. Betroffen war etwa die Lahn mit ihren Nebenflüssen. In Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) waren die Fuldawiesen überschwemmt.

Erst ab Samstagfrüh schwächt sich die Unwettergefahr laut hr-Meteorologe Eisenmann ab. Es gebe einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. "Es bleibt auch am Sonntag und Montag wechselhaft und windig", sagte Eisenmann.