Unzählige Tonnen Bauschutt an altem NS-Bunker entsorgt

In Wald bei Ober-Mörlen

Unbekannte haben an einer alten Bunkeranlage in Ober-Mörlen in großem Stil schadstoffhaltige Abfälle entsorgt. Offenbar brachten sie den Schutt über Wochen hinweg mit mehreren Lkw auf das Gelände.

In Ober-Mörlen (Wetterau) haben Unbekannte illegal etliche Tonnen Bauschutt und anderes schadstoffhaltiges Material entsorgt. Wie ein Polizeisprecher dem hr auf Anfrage mitteilte, befindet sich der Schutt im Ortsteil Langenhain-Ziegenberg auf dem Gelände der alten NS-Bunkeranlage "Adlerhorst".

Es handele sich Schätzungen zufolge um 200 bis 300 Kubikmeter Abfälle - genug also, um damit mehrere hundert große Müllcontainer zu füllen. Unter anderem befänden sich in dem Schutt auch asbesthaltige Platten.

Anlieferung wohl mit mehreren Lkw

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen Ende Dezember und Mitte Januar das Tor der ehemaligen Bunkeranlage aufbrachen, um dann vermutlich mit mehreren Lkw auf das Gelände zu fahren. Um weniger Aufmerksamkeit zu erregen, sei der Bauschutt wohl über mehrere Tage verteilt angeliefert worden.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Außerdem werden Proben entnommen, um die Herkunft des Schutts zu klären. Weil es sich dabei um Sondermüll handelt, wird die Entsorgung wohl teuer werden. Der genaue Sachschaden ist allerdings noch nicht bekannt.