Im bundesweiten "Fahrradklimatest" 2022 des Fahrradclubs ADFC hat Baunatal (Kassel) erneut einen ersten Platz belegt.

Mit der Durchschnittsnote 2,47 landete die Stadt im Vergleich der Kommunen mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern an der Spitze. Laut den am Montag vorgestellten Ergebnissen belegten auch Frankfurt und Darmstadt hohe Ränge. Frankfurt reichte bei den Metropolen ab 500.000 Einwohnern jedoch schon die Note 3,61 für den zweiten Platz. Darmstadt (3,58) ist dritter in seiner Größenklasse.